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Mirasçılara ikinci güzel haber! Devlet her ay para ödeyecek

Mirasçılara ikinci güzel haber! Devlet her ay para ödeyecek

Anneden babadan miras kalanlara ikinci güzel haber bakanlıktan geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni başlattığı uygulamayla birlikte mirasçılara her ay maaş ödeyecek. İşte uygulamadan yararlanma şartları ve detayları...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süre kullanılmayan tarım arazileri için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında devlet, miras yoluyla sahip olunan ve uzun süredir ekilmeyen tarlalar için mirasçılara her ay maaş ödeyecek.

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras yoluyla sahip olunan ancak iki yıldan fazla süredir ekilmeyen tarım arazilerinin dijital kiralama yöntemiyle kiraya verileceğini açıkladı.

Bu sayede, miras hukuku nedeniyle işlenemeyen tarlalar yeniden üretime kazandırılacak ve mirasçılar her ay düzenli bir gelir elde edecek.
Boş Araziler Ekonomiye Kazandırılacak

Bu yeni uygulama ile işlenmeyen tarlalar dijital platformlar üzerinden kiraya verilerek, hem ülke tarımının etkin kullanımı sağlanacak hem de mirasçılara ek gelir sağlanacak.

Kiralama işlemleri dijital olarak gerçekleştirilecek ve elde edilen gelirler doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

Arazilerin tespiti, en yakın yerleşim yerlerinden başlanarak yapılacak ve tarlalar, bağlar, bahçeler detaylı olarak incelenecek.

Bu sayede hem ülkenin tarım kaynakları verimli bir şekilde kullanılacak hem de vatandaşlar ek gelir elde etmiş olacak.

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