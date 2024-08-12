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Adana Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan

Adana Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 23-29 Eylül tarihlerinde Adana'da düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığına getirildi. Ceylan, daha önce Altın Koza'da Yılmaz Güney Jüri Ödülü'nü kazanmıştı. Bu yılki festivalde En İyi Film ödülü olarak 1 milyon 500 bin TL verilecek.

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"Kasaba" filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan, bu yıl festivale jüri başkanı olarak dönüyor. "Uzak", "İklimler", "Üç Maymun", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kış Uykusu", "Ahlat Ağacı" ve en son "Kuru Otlar Üstüne" gibi uluslararası alanda büyük yankı uyandıran filmleriyle sinema dünyamızın önemli bir ismi olan Ceylan, bu yılki festivalde Türk sinemasının geleceğini şekillendirecek filmleri belirleyecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalde, En İyi Film ödülüne 1 milyon 500 bin TL'lik bir para ödülü verilecek.

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