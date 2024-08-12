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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır devrildi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır devrildi

TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen tır nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan tır, Çatalca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarparek devrilen aracın bir kısmı karşı yöndeki bir şeridi kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde de bazı şeritler trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

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