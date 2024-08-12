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Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Filistin için 'taraf değiliz' açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Filistin için 'taraf değiliz' açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin bir savaş alanı olmayacağını ve halkının hayatını tehlikeye atmayacağını söyledi.

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Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Kral Abdullah, ABD Kongresi'nden bir heyeti başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme olanakları ele alındı.

Kral Abdullah, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve muhtemel bir savaşı önleyecek kapsamlı sükunetin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Gazze'deki savaş devam ettiği sürece bölgesel istikrarı tehdit eden çekişme alanı genişlemeye devam eder." dedi.

Bu nedenle Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Abdullah, "Ürdün bir savaş alanı olmayacak ve halkının hayatının tehlikeye atılmasına izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli Müslüman ve Hristiyanlar ile onların kutsallarına yönelik saldırılarının oluşturduğu tehlikeye dikkati çeken Kral Abdullah, Filistinliler ve İsraillilerin yanı sıra tüm bölgenin güvenliği için iki devletli çözüme odaklanılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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