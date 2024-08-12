BIST 9.981
DOLAR 33,55
EURO 36,71
ALTIN 2.634,98
HABER /  GÜNCEL

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Türk Telekom paket fiyatlarına zam yaptı

Henüz Haziran ayında fiyatlarında güncellemeye giden Türk Telekom, resmi web sitesinde yeni bir zam daha yaptığını duyurdu.

Abone ol

Türk Telekom resmi web sayfasında internet paketlerine zam yaptığını duyurdu. Yeni fiyat listesinin bulunduğu duyuruda tarifelere yüzde 30 oranında zam uygulandığı görüldü.

16 Mbps hızındaki en uygun paket için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlenirken, 1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti 1089 TL'ye kadar oldu.

Altyapısı uygun olan kullanıcılar daha yüksek hızları tercih etmek istediklerinde, bu hızlar için ödeyecekleri bedel de artıyor. Aynı hız ve özelliklerdeki paketlerin rakip firmaların tarifelerinin daha uygun olması, Türk Telekom kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay cevap!
Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay cevap!
Mirasçılara ikinci güzel haber! Devlet her ay para ödeyecek
Mirasçılara ikinci güzel haber! Devlet her ay para ödeyecek
Mehmet Şimşek duyurdu! Vergide sistem değişiyor
Mehmet Şimşek duyurdu! Vergide sistem değişiyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Filistin için 'taraf değiliz' açıklaması
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Filistin için 'taraf değiliz' açıklaması
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır devrildi
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır devrildi
Adana Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan
Adana Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan
Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu
Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu
Garanti BBVA'ya 'Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka' ödülü
Garanti BBVA'ya 'Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka' ödülü
Metro Türkiye ürün gamına Metro Chef ile limonlu dondurma lezzetini ekledi.
Metro Türkiye ürün gamına Metro Chef ile limonlu dondurma lezzetini ekledi.
Tekirdağ'da kaza! İşçi servisi devrildi, yaralılar var
Tekirdağ'da kaza! İşçi servisi devrildi, yaralılar var
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşme feshedildi
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşme feshedildi
Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?
Kılıçdaroğlu açıkladı: Genel başkanlığa yeniden aday olacak mı?