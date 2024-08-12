VavaCars yapay zeka ile hesapladı ikinci el ortaya araç satış süresi belli oldu

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin temmuz sonuçlarını paylaştı.VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "Araç satmayı düşünen bireysel müşterilerin, fiyat beklentilerinde 2-2,5 aya varan ortalama satış süresini göz önünde bulundurmaları kritik bir unsur" dedi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, mayıs ve haziranda düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları temmuz ayında sabit kaldı.​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarındaki nominal düşüş hızının önceki aylara göre yavaşlamış olduğunu fakat mevduat faizi, döviz ve enflasyon gibi veriler göz önüne alındığında, fiyatların reel anlamda geride kalmaya devam etiğini belirtti.

Gerek fiyat düşüşünün devam etme riskini, gerek diğer enstrümanlara karşı değer kaybını ve alternatif yatırım fırsatlarını kaçırma olasılığını hesaba katmanın doğru olacağının altını çizen Gözelekli, "Araç satmayı düşünen bireysel müşterilerin, fiyat beklentilerinde 2-2,5 aya varan ortalama satış süresini göz önünde bulundurmaları kritik bir unsur. Yakın zamanda düzenlediğimiz anket sonucunda ikinci el araç satışlarının 8-10 haftayı bulan sürelere uzadığını gördük." ifadelerini kullandı.