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Cezayirli olimpiyat şampiyonu trans boksörden hodri meydan!

Cezayirli olimpiyat şampiyonu trans boksörden hodri meydan!

2024 Paris Olimpiyatlar'nda cinsiyet tartışmalarıyla gündeme geldikten sonra altın madalya kazanan ve BBC Arapça'ya konuşan boksör Imane Khelif, "engeller motivasyon sağladı" dedi.

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Cezayirli sporcu, Olimpiyatlar'da kadınlar kategorisinde yarışmasına yönelik eleştirileri "şiddetli zorbalık kampanyaları" olarak nitelendirdi ve "Allah'ın izniyle" bunların üstesinden gelebildiğini paylaştı.

BBC, Khelif'in kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi bir taciz kampanyası da dahil olmak üzere internette tacize uğradığı iddiasıyla Cumartesi günü Fransa'da dava açıldığını doğruladı.

Avukat Nabil Boudi sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Khelif'in maruz kaldığı muameleyi "çevrimiçi linç" olarak nitelendirdi.

Khelif ile Tayvanlı Lin Yu-ting, geçen yıl uygulanan bir test sonucunda Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Dünya Şampiyonası'ndan elenmişti.

İki sporcunun da Paris Olimpiyatlarına katılmasına izin verildi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından desteklendiler.
Komite, Khelif ile Lin'in kadın olduğuna ve yarışmaya katılmaya uygun olduğuna karar verdi.

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