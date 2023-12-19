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İstanbulspor, Trabzonspor'un ikinci golünden sonra sahadan çekildi

İstanbulspor, Trabzonspor'un ikinci golünden sonra sahadan çekildi

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Başkan, takımı sahadan çekti

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara soyunma odasına gidin dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

Oyuncular soyunma odasına gitti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına inerek İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu.

İstanbulspor'da sahada kalan diğer oyuncular da daha soyunma odasına gitti. İstanbulsporlu taraftarlar, bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

Maç yarıda kaldı

İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.

Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

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