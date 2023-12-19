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MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı

MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mersin'de düzenlenlediği operasyonla yakaladı.

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Türkiye'nin terör örgütleriyle yurt içinde ve sınır ötesinde mücadelesi devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, bu kez terör örgütü DEAŞ'a nokta operasyon düzenledi.

DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 8 ilde, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından 33 kişinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Diyarbakır'da da operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi.

Baskınlarda, DEAŞ yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli yakalandı.

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