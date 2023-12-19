BIST 7.727
DOLAR 29,09
EURO 31,96
ALTIN 1.909,94
HABER /  GÜNCEL

FETÖ/PDY'den 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan kadın doktor yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ/PDY'den 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan kadın doktor yakalandı

Isparta’da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, aranan ihraç kadın doktor yakalandı.

Abone ol

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca ‘6 yıl 3 Ay’ hapis cezası ile aranan ihraç doktor F.K.Ç yakalandı.

Yakalanan F.K.Ç isimli ihraç doktor Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin Kızıldeniz'de koalisyon hamlesine İran'dan 55 bin kişilik deniz milisleri yanıtı
ABD'nin Kızıldeniz'de koalisyon hamlesine İran'dan 55 bin kişilik deniz milisleri yanıtı
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
Kocaeli’de 470 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli’de 470 bin makaron ele geçirildi
Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü
Fatih Erbakan ve Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istiyor?
Fatih Erbakan ve Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istiyor?
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Oğuzhan Uğur'dan vergi ve 12 milyonluk araba yanıtı: İhbar kabul edilmelidir
Oğuzhan Uğur'dan vergi ve 12 milyonluk araba yanıtı: İhbar kabul edilmelidir
THY pilotlarının korkunç ölümü! Yeni detaylar ortaya çıktı
THY pilotlarının korkunç ölümü! Yeni detaylar ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'savaş' cevabı! Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız!
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'savaş' cevabı! Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız!
Azerbaycan ordusundan TB2 Bayraktar ile tatbikat
Azerbaycan ordusundan TB2 Bayraktar ile tatbikat
Spor yayınlarında yeni dönem başlıyor! RTÜK kararı oybirliğiyle aldı
Spor yayınlarında yeni dönem başlıyor! RTÜK kararı oybirliğiyle aldı