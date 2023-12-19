Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili ayrıntı verilmedi.

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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşıma "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı. Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" notu düşülürken görüşmeyle ilgili ayrıntı verilmedi.