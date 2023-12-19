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Oğuzhan Uğur'dan vergi ve 12 milyonluk araba yanıtı: İhbar kabul edilmelidir

Oğuzhan Uğur'dan vergi ve 12 milyonluk araba yanıtı: İhbar kabul edilmelidir

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un şirketinin ödediği vergiler ve 12 milyonluk lüks arabası tartışma konusu oldu. Gazetece Emre Ercis’in kendisi hakkındaki iddiaları alıntılayan Uğur, Bakan Mehmet Şimşek'i etiketleyerek “Bence bu beyefendinin tiviti ihbar kabul edilmelidir” dedi.

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Gazeteci Emre Ercis sosyal medya hesabından Babala TV isimli sosyal medya kanalının sahibi olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında ciddi ithamlarda bulundu.

Oğuzhan Uğur’un kazandığı para üzerinde verdiği vergilere dikkat çeken Emre Ercis,” Sayın Oğuzhan Uğur Babala TV olarak 2020 yılında zarar etmiş, 2021'de 211.365 TL kar ederek 52.841 TL çok sevdiğiniz devletinize vergi ödemişsiniz. 2022 yılında da 409.764 TL kar edip 94.245 TL vergi ödemişsiniz. Benim anlayamadığım bu kazançla 12 MİLYON TL'lik bu araca nasıl biniyorsunuz?” diye sordu.

"İhbar kabul edilmeli"

Bunun üzerine bir paylaşımda bulunan Oğuzhan Uğur adeta kendisini ihbar etti. Uğur paylaşımında Bakan Mehmet ŞimşekI'i de etiketleyerek “Bence bu beyefendinin tiviti ihbar kabul edilmelidir” diyerek yetkilileri göreve çağırdı

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