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Azerbaycan ordusundan TB2 Bayraktar ile tatbikat

Azerbaycan ordusundan TB2 Bayraktar ile tatbikat

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA’larının katılımıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatı gerçekleştirdi.

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Azerbaycan Ordusu tarafından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile gerçekleştirilen tatbikatta TB2 Bayraktar SİHA’ları kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) personelinin eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikatta, havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerinin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin nokta atışıyla yok edilmesi ve çeşitli görevleri gerçekleştirdi. Açıklamada, tatbikattaki görevlerin başarıyla icra edildiği aktarıldı.

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