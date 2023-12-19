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Elektrik direklerine asılı güvenlik kamerasının kablosunu çaldılar

Elektrik direklerine asılı güvenlik kamerasının kablosunu çaldılar

Büyükçekmece’de bulunan bir mezar taşı işletmesinin havada asılı duran güvenlik kamerası kabloları kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, cumartesi akşam saatlerinde Büyükçekmece’de yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece’de E-5 Karayolu yanyol üzerindeki bir mezar taşı işletmesine ait elektrik direklerine asılı, 70 metrelik güvenlik kameralarının kabloları, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Şüpheli şahsın, elindeki uzun bir cisimle, elektrik direkleri arasında asılı duran yaklaşık 70 metrelik kabloları aşağı çekmeye çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah işyerine gelen işletme sahibi, güvenlik kameralarının çalışmadığını görünce kabloların çalındığını fark etti. İşletme sahibinin şikâyeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “Evet ne yazık ki yer altındaki, yer üstündeki kablolarında çalındığını duymuştuk ama artık havadan geçen güvenlik kamerası kablolarımızın maalesef çalındığına da şahit olduk. Bunun değeri de yaklaşık 3 bin lira civarı bir değeri var. Artık havadaki kamera ve kablolarımızın da sağlamda olmadığı, güvenliğinin kalmadığını ne yazık ki artık görmekteyiz. Geçtiğimiz cumartesi akşamı, kamera kablolarımıza halat kanca atmak suretiyle çalmışlar. 70 metre mesafesinde bulunan havada askıda kameraya giden kablomuzu ne yazık ki çalmışlar. Sabah işyerimize geldiğimiz zaman, baktım ki kameralarımız çalışmıyor. İnceledim, baktım. Kameralardan tespitini yaptım. Bir vatandaş gelmiş kanca atmış ve 70 metre mesafedeki kabloyu çalmış. Bende gerekli adli işlemleri başlattım” dedi.

“Yerdeki kablolardan geçtim, havadaki kablolara da dadandılar”

Geçtiğimiz ayda gene aynı işletmede yol kenarında teşhir amacıyla konulan boş mezarın içerisine giren bir kadın ile karşılaşan Ünal, “Hep beni buluyor nedense. İşyerimde mezara bir bayan girdi. Onunda haberleri çıkmıştı. Bu sıkıntılı işlerde hep beni buluyor. Daha da var. İşyerlerimi soydular, elektrikli aletlerimi aldılar. Güvenlik kamerası olmadan duramıyoruz artık. 16 tane kameram var 16 sı da çalışmak zorunda. Ne yazık ki hırsızlar, yerdeki kablolardan geçtim, havadaki kablolara da dadandılar. İnşallah bir an önce bulunur da gerekli cezalar uygulanır, caydırıcı cezalar verilirse bu tür hırsızlıklar engellenmiş olur” diye konuştu.

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