Dreame Bot D9 Max robot süpürge, büyük evler için maksimum temizlik robotu satışta

Dreame Bot D9 Max, 5.200 mAH bataryası sayesinde 250 metrekareye varan alanları tek şarjla süpürebiliyor.

Abone ol

Köşe bucaktaki tüyleri ve kirleri kolayca toplayan güçlü süpürme sağlayan D9 Max, antibakteriyel bez teknolojisi ile paspas fonksiyonunu da güçlü süpürgesi ile birleştiriyor. 4.000 pa emiş gücüne sahip robot süpürge, LİDAR lazer navigasyon teknolojisi ve akıllı harita kontrol işlevlerine sahip.

Yüksek emiş gücü için özel tasarım

D9 Max, evinizdeki tüyleri ve kirleri kolayca süpürebilmek için 4.000 pa yüksek emiş gücü ile donatılmış durumda. Temizlik ihtiyaçlarınız doğrultusunda, dört emiş gücü arasında geçiş yapabilmenize olanak sağlayan DreameBot D9 Max, Nidec tarafından üretilmiş fırçasız motor ve özel tasarım hava kanalı sayesinde daha güçlü bir emiş sağlıyor ve emdiği kiri, tozu doğrudan içerisine alıyor.

Engelleri aşar süpürür

Dreame Bot D9 Max, temizlik öncesinde, kendinizin düzenleyebileceği bir harita oluşturur ve temizlik için en etkili güzergahı belirler.

20 mm yükseklikteki engellerle karşılaştığında bile temizliğe devam etme özelliğine sahip D9 Max’ta, merdiven sensörleri sayesinde, çok katlı evlerde düşmeden yoluna devam eder.

Duvardan duvara, pinpon topu gibi bir temizlik anlayışı yerine metodolojik bir temizlik anlayışını uygular. Halılar ve sert zeminleri birbirinden ayırabilen D9 Max, halıyı anında algılayıp tepki verir ve emiş gücünü artırmayı seçerek halınız için en güçlü temizlik ayarına otomatik geçer.



Tek şarjda 250 metrekare



Dreame D9 Max, 5.200 mAh kapasiteye sahip bataryası sayesinde, tek bir şarjda 250 metrekareye varan alanları temizleyebilir. Pil kapasitesi düşünce, otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner, kendisini şarj eder ve temizliğe bıraktığı yerden devam eder.



Tek robot, çifte temizlik



Dreame D9 Max, hem süpürme hem paspas özellikleri ile tozu, kırıntıları ve döküntüleri süpürürken, seçtiğiniz seviyedeki su akışı ile etkili paspas da yapıyor. 270 ml kapasiteli su tankı ile mikrofiber özellikli paspas bezindeki nemi daima muhafaza edebilirken, size üç farklı su akış seviyesinden istediğinizi seçebilmenize olanak tanıyor.

Akıllı ev asistanları ile entegrasyona sahip D9 Max’a sesinizle de komut verebilirsiniz. Evi istediğiniz zaman temizlemeye başlamasını sesli komutla bildirebilirsiniz.

Kısaca, Dreame D9 Max, süpürge ve paspas kombo özelliği, LİDAR navigasyon, 5.200 mAh batarya ve 4.000 Pa emiş gücü ile dikkat çekiyor.



Dreame Bot D9 Max, 7.999 TL fiyatla satışa sunuluyor

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_dreame-d9-max-vacuum-mop-robot-s%C3%BCp%C3%BCrge-siyah-1221702.html?ga_query=D9+Max

Dreame Bot D9 Max Teknik Özellikler



Ağırlık 3,67 kg

Batarya kapasitesi 5.200 mAh

Toz haznesi 570 mL

Emiş gücü 4.000 Pa

Engel atlama 20 mm

Ses seviyesi 62,8 dB

Çalışma süresi 210 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)

150 dakika (Standart modda süpürme ve paspas)



Dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology’i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.dreametech.com