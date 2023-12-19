Seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

Çankırı’da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı Acı Çay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan P.Ç. yönetimindeki 18 ABE 224 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören sürücü P.Ç., aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.