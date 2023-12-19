Cezaevinden firar eden şahıs jandarmaya yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli hükümlü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde cezaevinden firar ederek Kırıkkale'ye geldi.



Ş.Y. isimli firari şahıs, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında seyahat ederken yakalandı. Jandarma karakolunda yapılan işlemlerin ardından Ş.Y., Delice Cezaevine teslim edildi.