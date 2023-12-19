Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul yoklamasından o isim çıktı! Daha önce gündemde hiç yoktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da AK Parti teşkilat yöneticileriyle ikinci bir temayül yoklaması yapmış ve kendisi de oy kullanmıştı. O yoklamadan bugüne kadar ismi İstanbul adaylığı için hiç geçmeyen bir ismin çıktığı iddia edildi. İşte kulisleri hareketlendiren o isim...

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İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerine AK Parti'den kimin aday gösterileceği hala belirsizliğini korurken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ardından dün de İstanbul'da bizzat kendisinin katıldığı ikinci bir temayül yoklaması yaptı.

Temayül şoklamasında Erdoğan da oy verdi

Siyaset kulislerine yansıyan son bilgilere göre AK Parti’nin İstanbul için yaptığı temayül yoklamasından sürpriz bir isim çıktı. Hafta sonu AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için üyeleri ile temayül yoklaması yaptı. Temayül yoklamasında Erdoğan da oy verdi.

Erkan Kandemir İstanbul'da ilk sırada

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir yapılan temayül yoklamasında birinci oldu. Kandemir’in adı bu pozisyonda hiç konuşulmamış olması AK Parti için de sürpriz oldu.

Aday adaylarının planlarını bozacak mı?

AK Parti kulislerinde Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu gibi isimler İBB adaylığı için sıkça dillendiriliyordu. Kandemir’in temayül yoklamasında birinci sırada çıkması, son günlerde en güçlü aday olarak gösterilen Tevfik Göksu dahil, tüm aday adaylarının planlarını sekteye uğratmışa benziyor.