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Bursa'da bir işçinin çalışırken parmakları koptu

Bursa'da bir işçinin çalışırken parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.

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Olay İnegöl OSB Uludağ caddesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Recep B.(42) çalıştığı sırada makinenin kayışına elini kaptırdı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adamın 2 parmağı koptu. İşçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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