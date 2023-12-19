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Film sahnelerini aratmadı, seyir halindeki aracın üstüne atladı

Film sahnelerini aratmadı, seyir halindeki aracın üstüne atladı

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsüyle tartıştığı seyir halindeki otomobilin üzerine atlayan adam yürekleri ağza getirdi. Film sahnelerini aratmayan görüntüde, üzerine atlayan adamla aracın bir süre daha seyir halinde olduğu görüldü.

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Olay dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, maddi hasarlı bir kazanın ardından otomobiline çarpan araç sürücüsü ile tartışan vatandaş, sinirlenerek aracın üzerine atladı. Trafiğin yoğun olduğu noktada, üzerine atlayan adamla araç, bir süre daha seyir halinde yol aldı.

Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Öte yandan meydana gelen olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde koşarak seyir halindeki aracın üzerine doğru koşan adamın, bir anda otomobilin üzerine çıktığı, bir süre seyir halinde ilerlediği görüldü. Görüntüyü çeken ve çevredeki vatandaşların o anlara şaşkınlıkla şahit olduğu sesleri de duyuldu.

Olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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