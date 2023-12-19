BIST 7.655
DOLAR 29,09
EURO 31,85
ALTIN 1.895,50
HABER /  GÜNCEL

Drift atıp, sosyal medyada paylaştı olanlar oldu! Rekor ceza geldi

Drift atıp, sosyal medyada paylaştı olanlar oldu! Rekor ceza geldi

İstanbul Pendik'te E.Ş. isimli kişi trafikte drift atarak, o anları sosyal medyada paylaşınca, görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri E.Ş.’yi yakaladı. Kişiye toplamda 22 bin 885 TL ceza kesildi.

Abone ol

Pendik’te trafikte drift yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa 22 bin 885 TL ceza kesildi.

Pendik’te 19 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, E.Ş. adlı şahıs otomobiliyle cadde üzerinde drift yaptı. Şahıs aynı zamanda drift anlarını sosyal medya hesabında da paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri E.Ş.’yi yakaladı.

Şahsa drift yapmasından dolayı 20 bin 342 TL, yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan bin 671 TL, yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmaktan 436 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplamda 22 bin 885 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret toplantısının detayları ortaya çıktı! Masada ilk kez yer alıyorlardı: "Peynire küstük mü?"
Asgari ücret toplantısının detayları ortaya çıktı! Masada ilk kez yer alıyorlardı: "Peynire küstük mü?"
İsrailli şirketten tepki çeken Gazze'de villa reklamı yayınlandı
İsrailli şirketten tepki çeken Gazze'de villa reklamı yayınlandı
Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü
Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü
Gazze'de İsrail ordusuna bir darbe daha İsrail ordusu açıkladı
Gazze'de İsrail ordusuna bir darbe daha İsrail ordusu açıkladı
AB ile vize krizi aşılıyor mu? Diplomatik kaynaklar: Görüşmeler hızlandı
AB ile vize krizi aşılıyor mu? Diplomatik kaynaklar: Görüşmeler hızlandı
Antalya’nın su kaynaklarında alarm, 14 metreküpten 6’ya düştü
Antalya’nın su kaynaklarında alarm, 14 metreküpten 6’ya düştü
Ardahan'da Kura Nehrinin yüzeyi dondu
Ardahan'da Kura Nehrinin yüzeyi dondu
Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti, vatandaşlar karın tadını çıkardı
Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti, vatandaşlar karın tadını çıkardı
FETÖ'den Cübbeli Ahmet'i zehirleme planı Özgür Bursalı olay yazışmaları paylaştı
FETÖ'den Cübbeli Ahmet'i zehirleme planı Özgür Bursalı olay yazışmaları paylaştı
Ambulansla Balıkesir’e uyuşturucu taşırken yakalandılar, 3 kişi gözaltına alındı
Ambulansla Balıkesir’e uyuşturucu taşırken yakalandılar, 3 kişi gözaltına alındı
Üsküdar’da “Hattat Sultanlar” sergisi sanatseverlere kapısını açtı
Üsküdar’da “Hattat Sultanlar” sergisi sanatseverlere kapısını açtı
Lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı