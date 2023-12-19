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Üsküdar’da “Hattat Sultanlar” sergisi sanatseverlere kapısını açtı

Üsküdar’da “Hattat Sultanlar” sergisi sanatseverlere kapısını açtı

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hattat Sultanlar” sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. 25 parça nadide eserden oluşan sergide birçok Osmanlı padişahına ait eser bulunuyor. Sergi 14 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Üsküdar İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi'nde “Hattat Sultanlar” temalı sergi düzenlendi. Açılışı gerçekleştirilen sergiye çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide, 3. Murad’a ait bir eser, Sultan 3. Ahmed’e ait 2 eser, Sultan 2. Mahmud’a ait 14 eser, Sultan Abdulmecit’e ait 7 eser bulunuyor. “Hattat Sultanlar” sergisi, 14 Ocak tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

“Yaklaşık 400 yıla uzanan levhalar bulunuyor”

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Önemli bir serginin açılışı katıldık. Osmanlı sultanlarından hat ile ilgilenen hattat sultanlarımızın eserlerinin sergilendiği bu güzel mekanda açılışa katıldık. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Yaklaşık 300 ve 400 yıla kadar uzanan levhalar var burada. Özellikle 2. Mahmud’un, 3. Selim’in ve diğer padişahlarımızın çok güzel eserleri var” dedi.

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