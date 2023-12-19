Tunceli’de görüntülenen yaban tekeleri ihtişamıyla görenleri mest etti

Tunceli’de koruma altında bulunan ve çiftleşmek için zirvelerden vadilere doğru inen yaban tekeleri ihtişamıyla görenleri mest etti.

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Nesilleri tehlikede olduğu için koruma altında bulunan yaban tekeleri, çiftleşmek için zirvelerden Pülümür ve Munzur Vadisi’nin alt kısımlarına inmeye başladı. Tekeler, çiftleşmenin ardından yeniden zirvelere doğru giderken, yetkililer koruma altında bulunan yaban keçilerinin çiftleşme döneminde rahatsız edilmemeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Aralık ve ocak ayı boyunca dişilerin bulunduğu alanlara inen tekelerin renkleri dişilere göre daha açık olurken, cüsseleri ve çene altında bulunan sakallarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.