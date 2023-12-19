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Benzine kallavi zam geliyor! İndirim bitti 19 Aralık 2023 zamlı ve güncel akaryakıt fiyatları

Benzine kallavi zam geliyor! İndirim bitti 19 Aralık 2023 zamlı ve güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber. Benzin ve motorine gelen zamların ardından bu gece yarası benzine kallavi bir zam geliyor. Benzinin litresi bu gece yarısı itibariyle 1 lira 49 kuruş zamlanacak. 19 Aralık 2023 Salı güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin e motorine geçen hafta gelen indirimlerin ardından bu kez zam geliyor. Zam 20 Aralık 2023 Çarşamba günü itibariyle pompaya yansıyacak. 

Benzine 1 lira 49 kuruş zam

20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 33.02 liradan 34.51 liraya, Ankara'da 33,67 liradan 35.16 liraya, İzmir'de ise 33,77 liradan 35.276 liraya yükselecek. 

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL (Anadolu yakası)
Benzin fiyatı: 32,92 TL
Motorin fiyatı: 35,37 TL
LPG litre fiyatı: 18,24 TL

İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Benzin fiyatı: 32,98 TL
Motorin fiyatı: 35,47 TL
LPG litre fiyatı: 18,69 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 33,67 TL
Motorin litre fiyatı: 36,09 TL
LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,77 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,29 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

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