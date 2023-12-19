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Seçimde büyük çuvallayan ORC Araştırma'dan yeni anket! İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!

Seçimde büyük çuvallayan ORC Araştırma'dan yeni anket! İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!

Son seçimlerde hiçbir tahmini tutmayan ORC Araştırma, son yaptığı "Türkiye'de bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını yayınladı. ORC Araştırması'na göre İYİ Parti yüzde 7 barajının da altında kaldı. İşte anket sonuçları...

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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. ORC Araştırma Şirketi'nden seçimden aylar sonra ilk kez yeni bir parti oy oranı anketi geldi.

11-16 Aralık arasında yapılan çalışma 27 ilde 3160 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İstifalar ve karşılıklı suçlamalarla kaos yaşayan İYİ Parti baraj altına düştü. İşte partilerin aldıkları oy oranları:

AK Parti: Yüzde 36,9
CHP: Yüzde 27,0
MHP: Yüzde 11,5
DEM Parti: Yüzde 8,4
İYİ Parti: Yüzde 6,2
Zafer Partisi: Yüzde 2,8
Yeniden refah Partisi: Yüzde 2,4
TİP: Yüzde 1,4
BBP: Yüzde 1,1

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