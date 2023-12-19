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Sırbistan seçimlerindeki iddialar Almanya'nın tepkisini çekti: Kabul edilemez

Sırbistan seçimlerindeki iddialar Almanya'nın tepkisini çekti: Kabul edilemez

Almanya'nın Sırbistan'da yapılan seçimlere ilişkin bazı iddiaları AB adayı bir ülke için kabul edilemez bulduğu bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sırbistan'da seçimler yapıldı. Ancak Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını, seçmenlerin sindirildiğini ve oy satın alma vakalarının yaşandığını bildirmiştir. Bu durum AB adayı statüsündeki bir ülke için kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Sırbistan'da önceki gün düzenlenen genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Belgrad'da gösteri yapmıştı.

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin çağrısı üzerine, yüzlerce kişi başkentte Devlet Seçim Komisyonu binası önünde toplanmıştı.

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