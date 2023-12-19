Asgari ücret görüşmelerinde beklenmedik gelişme! Türk-İş isyan etti: Hiçbir yerden bir rakam yok...

7 milyon insanı doğrudan 80 milyonu dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücret zammıyla ilgili ikinci görüşme dün gerçekleşti. TÜİK ve Çalışma Bakanlığı'nın işçileri doğrudan etkileyen hayat şartlarıyla ilgili masaya hiçbir veri sunmadığı ortaya çıktı. Türk-İş "Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. TÜİK’ten de bir rakam gelmedi. Hiçbir yerden bir rakam yok” dedi.

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Yedi milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlıklarında ikinci toplantı, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyon heyetlerine sundu. Edinilen bilgiye göre, yetkililerin sunumlarında işsizlik oranı, ithalat, ihracat gibi veriler kullanılırken, asgari geçim şartlarıyla ilgili bir tespite ve rakama yer verilmedi.

İşçiler, elektrik, su faturalarını anlattı

İkinci toplantıya da katılan asgari ücretli çalışanlar; elektrik, su faturaları gibi masraflarından bahsederken, asgari ücret zammıyla ilgili bir oran talebinde bulunmadı. Asgari ücrette yeni komisyon toplantısının bir haftalık süreç beklenmeden yapılabileceği, gerekli görülmesi halinde işçi, işveren heyetlerinin başkanları ve bakanlığın üçlü zirvesiyle rakamların konuşulabileceği belirtildi.

Türk-İş: Şu anda bir sonuç yok

İşçi tarafını temsil eden heyetin başkanlığını yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını, işveren ve hükümetten öneri gelmediğini belirterek, “Çalışma Genel Müdürlüğümüz başkanlığında gerek hükümetin gerek TÜİK’in gerek Maliye’nin gerek de işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan dört arkadaşımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dilinden duydular. Şu anda bir sonuç yok” dedi.

Rakam belli olmadan bir şey diyemiyoruz

Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine göre, görüşmelerin hafta içi yapılacak yeni bir görüşmeyle devam etmesini beklediklerini dile getiren Ağar, “Rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Ev kirasını, elektrik, doğal gaz parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Bilhassa büyük şehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yok. Ankara’da 10 bin liraya da ev kirası yok. İnsanlar haftada bir defa çocuklarla birlikte restorana gidebilecek mi? Bunların mümkün olmadığı görülmekte” dedi.

Hiçbir yerden bir rakam yok

Ağar, “Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin anlamı yok. Çünkü ortada bir rakam yok. Biz talep eden kişiyiz, para veren kişi değiliz. Para verenler bir rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. TÜİK’ten de bir rakam gelmedi. Hiçbir yerden bir rakam yok” ifadelerini kullandı.