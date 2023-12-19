Bir gün önce evlilik teklifi almıştı! Ölümlü 'kaza'da cinayet şüphesi, tutuklanan şoke etti

Falezlerden düşen Yeşim Demir’in ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Elde edilen delillerin, talihsiz kadının sevgilisi Nizamettin Gürsu’yu göstermesi üzerine, şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir'in (39), Bozcaada'da bulunan Polente Tepesi'ndeki 30 metrelik uçurumdan düşmesiyle ilgili olarak, davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleşen olayda, Demir, erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gittiği tepeden düşerek yaşamını yitirmişti. Gürsu, ilk ifadesinde, 'Biraz alkol aldık, dengesini kaybedip düştü' açıklamasını yapmıştı. Talihsiz kadının ailesinin olayın peşini bırakmaması, yeni sürecin de perdesini açtı.

"Kaza değil, cinayet"

Demir'in ailesi, kızlarının ölümünün kaza değil, cinayet olduğunu belirterek Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile suç duyurusunda, "şüpheli" gördükleri her bir ayrıntıyı tek tek anlattı. Ailenin iddiasına göre 6 Temmuz'da çekilen fotoğrafta genç kızın parmağındaki yüzük, bir gün sonra yani olayın yaşandığı gün Nizamettin Gürsu'nun üzerinde çıktı. Ailesi, kızlarının yüzüğü çıkarıp, teklifi reddettiği ve olay günü kavga yaşandığını iddia ederken, olay yerinde kırık bardaklar ile kırık hoparlör olduğu tespit edildi.

Yükseklik korkusu vardı

Sabah gazetesinin haberine göre aile ayrıca Yeşim Demir'in panik atak olduğunu, hastane kayıtları ve kullandığı ilaçlarla sabit olduğunu, yükseklik korkusu olan kızlarının uçurumun 1-1.5 metre yakınında oturmasının mümkün olmadığını belirtti. İddiaya göre, Nizamettin Gürsu'nun ailesi ve boşandığı ilk eşi, genç kadını olaydan bir ay önce arayarak tehdit etti.



Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir ailesinin şüphelerini ve olay yerinden elde edilen delilleri değerlendirerek soruşturmasını tamamladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu önceki akşam Sakarya'da gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.