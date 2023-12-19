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IŞİD'in mali yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı

IŞİD'in mali yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD silahlı terör örgütü ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD silahlı terör örgütü ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı bazı gözaltı kararları açıklandı.

Banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları, HTS analiz raporlarına göre gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından 19 Aralık 2023 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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