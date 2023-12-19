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Naci Görür'den Gümüşhane depremi açıklaması! Yine o bölgeyi işaret etti

Naci Görür'den Gümüşhane depremi açıklaması! Yine o bölgeyi işaret etti

Gümüşhane'de peş peşe meydana gelen depremler bölgede yaşayanlarda paniğe yol açtı. Depremlerin can ve mal kaybına neden olmadığı ifade edilirken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. "Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar" diyen Görür, depremlerin stres birikimi yapabileceğini ifade ederek o bölgeyi işaret etti.

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AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece saat 23.13'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Aynı bölgede önceki gece saatlerinde de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk olan Vali Alper Tanrısever, gerçekleşen depremlerin can ve mal kaybına neden olmadığını belirtti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi.

Naci Görür sosyal medyadan şunları ifade etti:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."

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