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Bandırma’da yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı

Bandırma’da yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis etkili oldu.

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Bandırmayı etkisi altına alan yoğun sis deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Sabah saatlerinde başlayan etkili sisten Yenikapı-Bandırma, Bandırma Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken şehir içinde araçlar farlarını yakarak seyrediyor özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde bir müddet daha süreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sislenme olacağı belirtildi.

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