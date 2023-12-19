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Lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenleri işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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