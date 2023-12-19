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İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları! O başkanlar yeniden aday gösterilmeyecek

İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları! O başkanlar yeniden aday gösterilmeyecek

CHP'de İstanbul için Ekrem İmamoğlu Büyükşehir belediye Başkanı olarak resmen ilan edildi. Peki İstanbul'un ilçelerinde CHP'nin beldiye başkan adayları kimler olacak? Hangi belediye başkanları gidecek, hangileri tekrar aday gösterilecek? İşte kulislere düşen o liste...

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CHP Ekrem İmamoğlu'nu resmen İBB adayı olarak açıkladı. Ancak ilçe belediye başkan adaşlarının kim olacağı henüz açıklanmadı. İlçelerde adayların belirlenmesinde Ekrem İmamoğlu'nun etkili olacağını Özgür Özel baştan açıklamıştı. bu durumda değişimci başkanlar yeniden aday gösterilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren başkanlarla yollar ayrılacak. 

Değiştirilecek belediye başkanları

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağına ilişkin kulisleri aktardığı yazısında, “Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Esenyurt, Adalar ve Şişli belediye başkanlarının değişmesi bekleniyor” dedi.

Tekrar aday olacak belediye başkanları

“Değişim yanlısı Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece belediye başkanları yerinde kalacak” bilgisini paylaşan Saymaz, “Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kalıp kalmayacağı henüz belli değil” diye aktardı.

Fatih, Üsküdar ve Şişli adayları kesin gibi

Saymaz yazısının devamında da şunları kaydetti: “Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih’ten, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan’ın Şişli’den ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın Üsküdar’dan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer bazı ilçelerde adları öne çıkan aday adayları şu şekilde:

Adalar: Ali Ercan Akpolat, Esra Huri Bulduk
Bahçelievler: Yüksel Yalçın, Selami Aykut
Beyoğlu: Orhan Alkan, İnan Güney
Bayrampaşa: Hasan Mutlu, Seda Türkoğlu
Çatalca: Mehmet Çoban, Erhan Güzel
Çekmeköy: Can Gebetaş, Seyfettin Yıldırım
Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu, Bülent Özmen
Güngören: Temel Akkoç
Kadıköy: Mesut Kösedağı, Hakan Şişik, Barış Antik
Maltepe: Onursal Adıgüzel, Esin Köymen
Pendik: Tarık Balyalı
Silivri: Bora Balcıoğlu, Doruk Bulut
Tuzla: Eren Ali Bingöl, Bülent Akköse

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