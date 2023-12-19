FETÖ'den Cübbeli Ahmet'i zehirleme planı Özgür Bursalı olay yazışmaları paylaştı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın Cübbeli Ahmet Hoca’ya (Ahmet Mahmut Ünlü) suikast planladığını iddia etti. Bursalı, Ünlü'nün ilacına zehir koyma planlarını içerdiği ileri sürülen yazışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Abone ol

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'ının Cübbeli Ahmet Hoca'ya FETÖ suikast planlıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Aydınlık gazetesi Bursalı'nın açıklamalarını "Cübbeli'yi zehirleme planı" başlığıyla manşetine taşıdı.

Bursalı, Rektör Alkış’ın “hizmete tam bağlı” olarak ifade edilen Doç. Dr. Ruhullah Öz’le yazışmalarında, Şırnak Üniversitesindeki FETÖ’ye dikkat çeken Ahmet Mahmut Ünlü’yü zehirletmek istediğini açıkladı.

Ünlü, Vatan Partisi’nin Şırnak Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili açıklamalarını gündeme getirerek, vatandaşların ve devletin dikkat etmesi ve bilinçlenmesi gerektiğini söylemişti.

Cübbeli'ye "zındık" ve "mürted" deniliyor

Şırnak'ta FETÖ yapılanmasına dikkat çekmişti

9 Kasım’da Lalegül TV Youtube kanalındaki konuşmasında akademideki FETÖ yapılanmasıyla ilgili konuşan Cübbeli, “Şırnak Üniversitesinin rektörü, 300 kişiyi fişlemiş. FETÖ’ye mektup yazılmış. Bunun gibi 4-5 üniversite daha hala bunların elinde. ‘Kimler bize yakın, bunları ele alalım. Şunlar şunların da kafasının kopartılması lazım’ diye şu anda bile işlem yapıyorlar üniversitede. Vatan Partisi yine açıklama yapacakmış. Dosyaları savcılığa da vermişler.” ifadelerini kullandı.

"İnsülin ilacına zehir" koyma planı

Bursalı, Alkış ve Öz’ün Aydınlık’ın 20 Kasım’daki haberinin ardından FETÖ’nün Eagle isimli gizli haberleşme uygulamasından konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Rektör Alkış, Mahmut Ünlü’den ‘mürted’ (dinden dönen) diye bahsederek konuyu FETÖ’nün Baş Yüceler Heyeti’nin çözeceğini söyledi. Alkış, FETÖ’nün sözde Baş Yüceler Heyeti üyelerinden Suat Yıldırım ve Cevdet Türkyolu’yla görüşerek ‘gereğinin yapılacağını’ aktarıyor. Alkış, Ünlü’nün insülin ilacına zehir koydurarak öldürme planı yapıyor.”

(Not: Whatsapp yazışmalarındaki yazım hatalarına karışılmamıştır)

Bursalı, Alkış’ın Ruhullah Öz ile planladığını ileri sürdüğü suikastle ilgili yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:

Öz: Hocam sabah sabah keyfinizi kaçırmak istemezdim. Zındık Cübbeli Ahmet sizi bizi üniversitemizi irin kustuğu sohbetinde bahsetmiş. Aydınlık haber yapmış. Yutubda bu zındığın takipçisi fazla Perinçekçilerin açıklamasıyla gaz almış sizi hedef almış. Sosyal medyayada düştü bişey yapmak gerek

Alkış: Perinçekçi köpekler keyif mi bıraktı Ruhullah? Her yandan sıkıştırıyorlar şerefsizler. Haberim var Mürted Cübbeli şerefsizinin söylediğinden. Baya oldu söyleyeli bunlar geç haber almışlar

Öz: Haber mi gelmişti? Benim haberim yoktu

Alkış: Suat abi haber etti bana benimde öyle haberim oldu 10 gün önceydi. Ankaradaydım görüşmelerim vardı duyurmadım kimseye. Sohbetin bir kısmında bahsetmiş mürted köpek. Günler sonra birileri haber vermiş Perinçekçilere demek haber yapmışlar

Öz: Hoca bu zındık Cübbelinin kanalı lalegül, yutubu heryerden yayarlar. Bu kötü oldu bizim için.. Ne yapalım?

Alkış: Allah belasını versin bi geberip gitmedi bu mürted cübbeli. Biz bişey yapamayız şuan. Bide şerefsiz cübbeliyle uğraşamam. Cevdet aibye şimdi haber gönderdim. O gereğini yapar.

Öz: Perinçekçiler Aydınlık cenahı kâfirdir İslam düşmanıdır o yüzden bizle uğraşıyor diyorduk böyle haberlerin etkşilerini kırıyorduk. Hocam bu zındık Cübbelinin konuşması bir yerleri harekete geçirmesin sakın? Cevdet abiyi arayıp görüşseniz daha iyi olmaz mı?

Alkış: Saat farkı var Ruhullah nasıl arayayım bu saatte? Aklın durdu herhalde kendine gel. Şu hale bak bi mürted cübbeli eksikti başımızda. Bu köpeğin konuşmaları İletişim başkanlığı tarafından takip ediliyor rapor sunabilirler Uzuna. İş bizi aştı artık Yüceler engel olacak.

Öz: Hocam şuan orda saat gece 1 Cevdet abi rahatsız olmaz acil durum çünkü kartopu büyüyor diğer cemaatlerde girerse işin içinden çıkamayız

Alkış: Cevdet abi baba dönüş yapar görünce merak etme. Şuan hocaefendiyle ilgileniyordur rahatsız efemem boşa ısrar etme. O bana dönüş yapar görünce merak etme. Şuan hocaefendiyle ilgileniyordur zaten hastaneden yeni taburcu ettiler. Birde cübbeli için arayıp rahatsız edemem o gereğini yapar. Abiler müsaade etmez diğer cemaatlerden ses çıkmasını engeller merak etme. Bir bu mürted Cübbeli ve avanesi ipini koparmış itler gibi saldırıyor hizmete itlaf edecekler zaten Ocakta Suat abi öyle dedi

Öz: Allah bin belasını versin bu Cübbelinin. Ülkede o kadar olay var gündem var tuttu bizden bahsetti namussuz.

Alkış: Halen takip ediyor demek Perinçekçileri izliyor bunları haber alıyor. Mürted küçük yılanken başını ezmedi hocaefendi merhamet etti akıllanır bu diye olmadı büyüdü şimdi bizim başımıza da diliyle bela oldu la havle..

Öz: Hem de ne yılan çatal dilli pis bir yılan. Hocam Cevdet abiden rica edin Evabilleri devreye soksun sosyal medyada cübbelinin yanmaz kefen olayını gündem yaptıralım. Ebabiller twit atsa sosyal medyada gündem olsun rezil olsun en azından bizim hakkımızda dediği bugün sosyal medyada arada kaynar gider. İyi olur ebabiller devreye soksun bizim için. Fakat kefen olayını şimdi parlatmak etkili olmaz sanırım. Yıllar önceydi o kefen meselesi simdi cok tutmaz

Alkış: İyi olur ebabiller devreye soksun bizim için. Fakat kefen olayını şimdi parlatmak etkili olmaz sanırım. Yıllar önceydi o kefen meselesi şimdi çok tutmaz

Ahmet Mahmut Ünlü’yle ilgili bir video servis etmeyi planladığı ileri sürülen Ruhullah Öz’le Alkış arasında şu yazışma oldu:

Öz: Hocam bu videoyu seyredin. Cübbelinin alnınada zındık yazısını eklemişler kısa da video izlerken kimse sıkılmaz sosyal medyada yine gündem olur

Alkış: Tamam bu video güzel mürtedi zora sokar. Video da kırpma varmı? sonra boşa düşmeyelim

Öz: Yok hocam bu yanmaz kefen meselesi Cübbelinin yumuşak karnı buradan vuralım. İsmailağaylada arası bozuk Cübbeliden nefret ediyor cemaatin ağır topları. Onlarlada iletilime geçeriz onlarda yaysınlar bir darbede onlardan yer en azından bunlarla meşgul olur bizim gündem soğuyana kadar

Alkış: Tamam inşallah iyi düşündün bunu. Ben teklif edeceğim yayarız rezil olsun beter olsun mürted ahmet. Allahtan bu cübbeliyi İsmailğanın ekabirleri sevmiyor birbirlerine sürekli reddiye yapıyorlar. Cübbeliye karşı yanımıza hemen alırız.

Öz: Hocam bu Cübbelinin bir hal icabına bakmak gerek. İsmailağa bunu sevmesede tabanı seviyor bu iti. Sosyal medyada da herkese ulaşıyor bazen bakıyorum benim hanım bile izliyor bu itin dua videolarını. Kızıyorum youtubeda önüme çıktı ilgimi çekti açtım diyor. Kızsamda çare yok virüs gibi bu adam şimdi geldi bize musallat oldu. Asıl tehlike bu Yüceler bir hal çaresine baksın hocam sizin vesilenizle buna bi öncelik verirler

Alkış: Malesef benim hanımda bazen izliyordu bu mürted cübbelinin dua videolarını kızdım artık izlemiyor çok şükür. Görüştüm gereken yapılacak Suat abide çok rahatsız bu cübbeliden. Bu mürtedin insilününe bi ağu konulsa geberir gider İsmailağada bizde kurtuluruz dedim. İnşallah dediğim tesirli olmuştur. Cübbeli tedbirini alıyor heryere korumasıyla gidiyor ilacı çantacısında sürekli yanında dedi ama gereğini yapacaklar inşallah Ocakta

Öz: Bu yılanın tedbirini almazsa Yüceler bizi daha çok sokar hocam. Siz bastırın hepimizin selameti için gerekeni yapsınlar bu zındığa.

Alkış: Tamam söyleyeceğim

Aralık ayında yeni bir kitabı yayımlamayı planladığı ileri sürülen Öz’le Alkış’ın konuşmaları şöyle devam etti:

Öz: Hocam zındık Cübbeli akıl bırakmadı bende. Hazır size de göndereyim. Basıma çıkacak kitabımın kapağını bu şekilde ayarladık sizce münasip midir?

Alkış: Güzel olmuş Ruhullah. Kapak görseli gayet iyi. Yayınevinden bu ay mı çıkacak kitap?

Öz: Yok bu ay yetişmez hocam. Aralıkta yayınlanacak bir aksilik olmazsa. Siz de olmuş diyorsanız sorun kalmamıştır

Alkış: Hayırlı olsun

Öz: Hocam gelişmelerden bizi de bilgilendirin

Alkış: Görüşmeleri yapınca haber vereceğim sabırlı olun

Öz: Tamam hocam. Zındık cübbeli sosyal medyada bir sille yesin hizmetten uzun zamandır yememiş azıtmış

Alkış: Güzel bir sille yiyecek inşallah