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Ambulansla Balıkesir’e uyuşturucu taşırken yakalandılar, 3 kişi gözaltına alındı

Ambulansla Balıkesir’e uyuşturucu taşırken yakalandılar, 3 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen ambulansa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve istihbarat birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde sabah saatlerinde Balıkesir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı ambulansa (hasta nakil aracı) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kilo 14 gram Skunk Esrar Maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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