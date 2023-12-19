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Ardahan'da Kura Nehrinin yüzeyi dondu

Ardahan'da Kura Nehrinin yüzeyi dondu

Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

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Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Yavuz Irmak, önceki günlerde donan fakat sıcaklıklarının artmasıyla çözülen Kura nehrinin hava sıcaklıklarının yeniden eksi derecelere düşmesiyle tekrardan donduğunu söyledi. Irmak, ''Son yağan karla birlikte hava sıcaklığı da eksi derecelere düştü. Doğuya kış yeniden geldi. Bizim de kaderimiz bu. Ardahan'da bazı bölgelerde kar ve tipi etkili olurken bazı bölgelerde ise soğukla mücadele başladı. Şu anda gördüğünüz gibi etkili olan soğuklarla birlikte Kura nehrinin yüzeyi de buzla kaplandı. Artık 3 ay bekleyeceğiz ki bahar gelsin diye'' dedi.

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