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Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti, vatandaşlar karın tadını çıkardı

Palandöken'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti, vatandaşlar karın tadını çıkardı

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken’de kayak keyfi devam ederken, kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

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Ülkemizin özellikle doğusunda etkili olan kar ve soğuk hava bir yanda hayatı olumsuz şekilde etkilerken, bir yanda da kışın getirdiği güzellikler yaşanıyor. Palandöken Dağı bunlardan birisi. Bu yıl erken gelen karla sezonu diğer merkezlerden daha önce açan Palandöken’de kayak keyfini güzel hava ile pekiştiren ziyaretçiler, hafta içi olmasına rağmen pistleri doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Palandöken’de bulunan otel ve turizm işletmelerinde yılbaşı hazırlıkları başladı. Palandöken’de 29 Kasım’da başlayan kayak sezonunu aynı zamanda gece kayağı imkanı da veriyor. Otellerde yılbaşına doğru doluluk oranının yüzde yüze çıkması bekleniyor.

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