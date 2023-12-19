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İsrailli şirketten tepki çeken Gazze'de villa reklamı yayınlandı

İsrailli şirketten tepki çeken Gazze'de villa reklamı yayınlandı

İsrailli bir inşaat şirketi, Gazze'de konut reklamı yayımladı. İsrail, her fırsatta savaş sonrasında Gazze'yi işgal etmeyeceğini söylese de reklam, akıllarda soru işaretleri yarattı.

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Gazzeli sivillere mezar olan yıkıntıların üzerine villa görselleri yerleştirildi. İsrailli inşaat şirketi Harey Zahav, "Uyanın, sahilde bir ev rüya değil" başlığıyla Gazze'de konut reklamları yayınladı.



Şirketin, 2005'te boşaltılan Gazze'nin güneyindeki "Gush Katif Yahudi Yerleşim Bölgesi"ne dönüş için hazırlık yaptığı belirtildi. Filistinlilerden "işgalci" diye bahsedilen reklamda, "Çalışanlarımız işe koyuldu, yıkıntıları temizleyip işgalcileri çıkartıyoruz" denildi.



Bir başka reklam afişinde ise Gazze'de yer alan inşaat projesinin krokisi gösterildi. "Şimdi önsatış fiyatlarıyla" ifadelerine yer verildi.

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