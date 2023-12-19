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Asgari ücret toplantısının detayları ortaya çıktı! Masada ilk kez yer alıyorlardı: "Peynire küstük mü?"

Asgari ücret toplantısının detayları ortaya çıktı! Masada ilk kez yer alıyorlardı: "Peynire küstük mü?"

İlk toplantısını 11 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için yine bakanlıkta bir araya geldi. Milyonlar asgari ücret 2024 yılı zam oranlarını merak ederken, kritik süreçte dün ikinci aşama da geçildi. Rakam konuşulmadığı açıklanan asgari ücret 2. toplantısı detayları da ortaya çıktı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024’te uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda beklentinin aksine taraflardan herhangi bir ücret önerisi gelmedi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre TÜRK-İŞ heyetine başkanlık eden Genel Sekreter Ramazan Ağar, “Bu hafta sonuca ulaşmak istiyoruz” dedi. Ağar, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK’in rapor sunduğunu ancak geçim şartlarına yönelik herhangi bir tutar beyan etmediklerini söyledi. Bu toplantıda TÜİK’in geçim şartlarına konu harcama grubuna yönelik olarak bir fiyat artışı raporu sunması da bekleniyordu. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş’ın başkanlık ettiği ikinci toplantıya, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti. 

Ramazan Ağar, yeni bir toplantı tarihi belirlenmediğini kaydederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşerek bir toplantı tarihi belirleyeceğini açıkladı. 

Öteyandan, Ekonomi’nin edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, genel ekonomik duruma yönelik ve makroekonomik görünümü sunmakla yetindi. Özellikle TÜİK’in asgari ücretin artışına konu olabilecek enflasyon ve geçim şartlarına yönelik fiyat gelişmeleri hakkında herhangi bir sunum yapmadığı, makroekonomik verileri tekrarladığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de Orta Vadeli Program hedeflerini aktardığı öğrenildi.

Toplantıda, işgücü verilerine yönelik olarak bölümde kayıt dışı çalışmaya ilişkin sayılar da sunuldu. İşveren tarafının, sendikalı işyerlerinin kayıtlı ve güvenli çalışmasını vurgulayarak, yüksek sayıdaki kayıt dışı çalışmaya hükümetin ivedilikle müdahale etmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

“Sofradan aç kalkmak istemiyoruz”


Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetindeki işçiler de söz aldı. Heyetteki bir işçinin, çocuklarının kendisine “peynire küstük mü” diye sorduğunu aktardığı ve “Çarşı pazara çıkamıyoruz. Soframızdan aç kalkmak istemiyoruz, çocuklarımız gözümüzün içine bakıyor” dediği kaydedildi.

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