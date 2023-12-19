19 Aralık 2023 altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor. Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 1894 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 1893 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gramı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1894 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 170, cumhuriyet altını 12 bin 940 liradan satılıyor.

Dün günü 2 bin 27 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 26 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.