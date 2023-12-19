Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinin kadro talebi TBMM gündemine taşındı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, zor şartlar altında görev yapan ve kadro bekleyen Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi sundu.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırması amacıyla TBMM Başkanlığı'na sonu önergesi sundu.

Önergede şu ifadeler yer aldı:

Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri 657’ye tabi olacak şekilde Diyanet bünyesinde yılda iki kez kış ve yaz dönemi olmak üzere KPSS, DHBT sınavlarının ardından mülakat puanları ile ve belirli belgeleri de ibraz ederek istihdam edilmektedir. Fahri Öğreticiler, aylık 8-9 günlük sigorta, asgari ücretin çok altında maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiçbir özlük hakkı olmadan hizmet etmektedir. Bu sorunlar çözüm beklemekte ve Fahri Öğreticiler haklarının verilmesini beklemektedir. Bu bağlamda;

1- Fahri Öğreticilere kadro verilmesi/açılması hususunda çalışmanız var mıdır?

2- 2022 de sözleşmeliler, vekil imamlar kadroya alınırken, Fahri (geçici) Öğreticiler neden kapsam dışı bırakılmıştır?

3- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri de bir öğretmendir. Bu vatandaşlarımıza öğretmenlik statüsü verilmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır?

4- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri hangi kanuna tabi hizmet etmektedir? Belirli bir statüleri var mıdır? Göreve başlarken diyanet tarafından hangi sözleşmelerle hakları korunmaktadır?

5- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin aylık 8-9 günlük yatan SGK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması için bir düzenlemeniz var mıdır? Emeklilik konusunda sorun yaratan geçmişe dönük ve geleceğe yönelik sigortaları 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sağlanması için bir düzenlemeniz var mıdır? 8-9 günlük yatırılan ve ayın üçte ikisinin eksik yatırıldığı, sigortadan kaynaklı prim borçları çıkan Fahri Öğreticilerin sorunuyla ilgili çalışmalarınız var mıdır?

Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinin talepleri

- FAHRİ (geçici ) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ olarak 657 ye tabi diyanet bünyesinde yılda iki kez kış dönemi ve yaz dönemi olmak üzere KPSS+dhbt+mülakat puanları ile ve belirli belgelerle aylık 8-9 günlük sigorta,asgari ücretin çok altında cep harçlığı maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiç bi özlük hakkı olmadan hizmet etmiş FAHRİ ÖĞRETİCİLER

-Kadrolu olarak atanan kardeşlerimize stajyer eğitimi verecek kadar donanımlı tecrübeli gören diyanetimiz, devletimiz

2022 yılında sözleşmeliler, vekil ebe hemşire,vekil imam bunlar kadroya alınırken ; Fahri (geçici) Öğreticiler neden kapsam dışı bırakılmıştır. Yine 2018ʼde ücretli öğretmenlere kadro verilirken fahri öğreticiler neden kapsam dışı bırakılmıştır ve ne zaman kadroya alınacaktır? 11 yıldır bütün siyasilere sürekli taleplerini anlatıp sözler verilmesine rağmen

- 2018 de verilen Cumhurİttifakı KADRO SÖZÜ olmasına rağmen hala kadro talepleri giderilmeyip her alanda kapsam dışı bırakılmıştır.Gelin bu kardeşlerimizin kadro taleplerini ve özlük haklarını çözüme kavuşturalım.

- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin aylık 8-9 günlük yatan SGK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması için bir çalışma yapılmalıdır.Geçmişe dönük ve geleceğe yönelik sigortaları 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sağlanmalıdır.8-9 günlük eksik yatırılan sigortadan kaynaklı prim borçları çıkan fahri öğreticilerin bu sorunu giderilmelidir.

-FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ görevde olup olmama şartı aranmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak ve gerekirse çalıştıkları yıllardaki KPSS+dhbt puanları da baz alınarak EMEK+TECRÜBE KADROLARI VERİLMELİDİR.

- ÖZELLİKLE BELİRTİYORUZ Kİ 2022 yılında kadroya alınan vekil imamlardaki gibi 2 gün iki ay görev yapmış kişileri sırf görevde diye kadroya alındı fakat 6 yıldır görev yapmış kadro geldiği vakit görevde olamadığından kadrodan yararlanamayan bir çok kişinin mağdur olmasına sebeb olmuştur.Ayrıca 2011 ve 2013 yılında da aynı usulsüzlükler yapılmış olup 2 gün görev yapanı kadroya alıp yıllarını verenler kadroya dahil edilmemiştir. Kadroya aldıkları bu kişilerden de memnun olmadıkları için tecrübeli liyakatli fahri (geçici) öğreticilere liyakatsiz damgası vurularak ehil fahri öğreticiler kadroya alınmamıştır bu sebeble aynı mağduriyet yaşanmaması için uzun süre fahri öğreticilik yapmış kardeşlerimize görevde olma şartı koyulmadan emek kadrosu verilmelidir.

BU BİR EMEK KADROSUDUR. SGK PRİM BAZ ALINARAK GÖREVDE OLUP OLMAMA ŞARTINA BAKILMADAN KADROLARININ VERİLMESİ İVEDİLİK ARZETMEKTEDİR.

Bu kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığı olarak uzun süredir hizmet etmiş vefakar tecrübeli liyakatli,yıllarını sahada geçirmiş fahri (geçici) öğreticileri neden kadroya alarak değerlendirmemektedir. Emeğe tecrübeye dayalı kadroları neden verilmemektedir? 11 yıldır kadro talepleri neden karşılanmamıştır ve sorunları çözüme kavuşturulmamıştır?Bunun için diyanet işleri başkanlığının ve cumhurbaşkanlığının 2024 belediye seçimlerine kadar fahri (geçici) öğreticilere kadro yönünde bir çalışması olacak mıdır?

Bizim bildiğimiz Kur'an'i kerim öğretene saygı duyulurdu..

Sizin en değerliniz Kur'an i öğrenen ve öğretendir.

Hadisi ile yola çıkarsak hiçbir değer görmeyen biz Fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerini yalvartmaktan 11 yıldır kadro taleplerini sürekli sizlere anlattırmaktan mutlumusunuz??

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU olarak 11 yıldır kadro taleplerinin ivedilikle karşılanmasını ve Ersin Beyaz vekilimize verdirdikleri soru önergesinin ve meclisteki kanun tekliflerinin artık sonuç bulması için 2018 de Cumhur ittifakı olarak Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerine verilen kadro sözünün tutulmamış olması sebebiyle devlet büyüklerimizin,diyanetimizin bianevvel somut adımlar atarak kadro ve özlük hakların verilmesi için gereğinin ivedikle yapılmasını istemektedirler.

Herkesimin talebini karşılayan sorunlarını çözen devletimiz 11 yıldır bir avuç Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticisinin kadro talebi neden karşılanmayıp sürekli ayrıştırılmakta ve görmezden gelinip yok sayılmaktadırlar

*FAHRİ (geçici ) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ için somut adımlar atılarak 2024 mart ayı seçimden önce kadro haklarının sağlanmasını istemektedirler *