Kemal Kılıçdaroğlu: Özgür Özel'e 'bilmen gerek' diyerek dedim ki...

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da kurduğu ofis, Süleyman Demirel'in Güniz Sokak'taki evine döndü. Ziyaretçilerin eksik olmadığı ofiste Kılıçdaroğlu ile görüşen İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e söylediklerini yazdı.

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Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti, genel hatlarıyla konuşmayı yazdı. Küçükkaya'nın aktardığına göre görüşme ağırlıklı olarak 'off the record' gerçekleşti.

"Ofis, fotoğrafta da gördüğünüz gibi müstakil bir bina. Tripleks/3 katlı. Hatta küçük, hoş bir çatı katı da var." diyen İsmail Küçükkaya, "Hani Demirel için Güniz Sokak vardı, Çankaya’da... Uzun yıllar siyasetin nabzının attığı ev/ofis. Kılıçdaroğlu’nun ofisi bana orayı anımsattı: Barış Sitesi No 13." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Barış Sitesi No 13'teki ofisi...

Kılıçdaroğlu'nun ofisi nasıl bir yer?

Kılıçdaroğlu'nun ofisini tarif eden İsmail Küçükkaya, "Binada giriş katında korumalar var. Çay/kahve servisi yapan görevliler de... Şık bina, özenli döşenmiş. Bekleme salonunda klasik müzik çalıyor. Kılıçdaroğlu ziyaretçilerini üst katta kabul ediyor." bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bir günü nasıl geçiyor?

İlk olarak Kılıçdaroğlu'na "Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorduğunu anlatan Küçükkaya, aldığı cevabı şöyle aktardı: "Kitap okuyorum. Yazı yazıyorum. Akademisyenlerle görüşüyorum. Ziyaretçilerimi kabul ediyorum. Haberleri takip ediyorum." Kılıçdaroğlu'nun sadece ziyaretçi yoğunluğunu düzene sokmak gerektiğini söylediğini belirten Küçükkaya, "Randevusuz çıkıp geliyorlarmış. ‘Hayır da diyemiyorum’ diye tebessüm etti. Bir sistem oturtacaklar."

'Bunları bilmeye hakkın var'

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel’le biri devir teslimden önce olmak üzere iki kez görüştüğünü hatırlatan Küçükkaya, "Uzun/açık sohbet gerçekleştirmişler. "Eski/yeni genel başkanlar olarak sana bunları şimdi söylemeliyim" diyerek duygu, düşünce ve uyarılarını iletmiş. "Sen artık genel başkansın. Bunları bilmeye hakkın var" cümleleriyle özel anekdotlar anlatmış.

Özgür Özel ne yapmış?

Küçükkaya şöyle devam etti: "Özgür bey ne yaptı?" diye sordum. Dikkatle dinlemiş, notlar almış. Uzun sohbetimizin bir yerinde Özgür Özel’in dürüst bir kişi olduğunu söyledi. ‘Akçeli işlere girmez’ dedi.

Aday belirlemeye karışmam

Aday belirleme çalışmaları için “Ben artık bunları Özgür Bey'le konuşmam. Bana sorsa bile olmaz. Genel Başkan O" diyerek çok doğru ve etik bir çerçeve çizdiğini gösterdi, Özel’le ilişkisinde 2. görüşmelerinde Özgür bey ‘nasıl görüyorsunuz’ diye sorunca 2 konuda eleştirisini ifade etmiş. Bana yine "off the record" anlattı.

Önder Sav'la yaşadıklarını ilk kez anlatmış

Kemal bey, Özgür Özel’e ilk genel başkan olduğu dönemde Önder Sav’la yaşadığı tarihi bir diyalogu aktarmış. ‘Bak bunu ilk kez birisiyle konuşuyorum’ notunu ekleyerek. Gerçekten de çok çarpıcı bir olay. Maalesef tüm bu anlattıklarımın hiç birinin detayını veremem.