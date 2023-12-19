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Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!

Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!

Batman Valiliği, uçaksavar atışları nedeniyle, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin vatandaşlara yönelik uyarıda bulundu. Atışların 20 Aralık’ta gerçekleştirileceği belirtilirken; L-70 manevra mermi atışları olacağı notu düşüldü.

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Batman Valiliği tarafından, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nda, 20 Aralık'ta olacak uçaksavar atışları nedeniyle açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında, "Batman 14'üncü İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığı'nca 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 manevra mermi atışları olacaktır.

Belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı yüksek patlama sesi olabileceğinden vatandaşlarımızın paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi.

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