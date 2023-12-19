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DEM Parti İstanbul'da 4 ilçede aday gösterecek! Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkarılmayacak

DEM Parti İstanbul'da 4 ilçede aday gösterecek! Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkarılmayacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul için kararını verdi. İBB için aday çıkarmayacak olan DEM Parti'nin Sözcüsü Ayşegül Doğan, Batı'da nerelerde aday göstereceklerini açıkladı. DEM Parti, İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli'de aday çıkaracak.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Batı'da nerelerde aday göstereceklerini açıkladı. DEM Parti, İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli'de aday çıkaracak. Böylece, İstanbul'da DEM Parti7nin Ekrem İmamoğlu'na destek ereceği neredeyse kesinleşti. 

DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi. Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri de açıkladı. Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı il ve ilçeler şöyle:

Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri;
Antalya’nın Kepez ilçesi;
Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri;
İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; 
Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri;
Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri;
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi;
İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; 
Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; 
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi;
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri.

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