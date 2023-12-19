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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...

İYİ Parti'de yaşanan kaosun ardından Genel Başkan Meral Akşener suskunluğunu bozdu ve İbrahim Özkan üzerinden Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi'ni topa tuttu. "Ankara'yı isimlerine kadar paylaşmışlar. Bunlar CHP'den aday olacakmış, İstanbul'u bulmuyorum" diyen Akşener, "Bu, bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım! Buyursunlar" dedi.

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İYİ Parti'de 'tek başına seçim kararı' sonrası başlayan kaos sürüyor. Her gün yeni istifaların yaşandığı, karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu İYİ Parti'de Genel Başkan meral Akşener suskunluğunu bozdu ve yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. İbrahim Özkan'ın "HP ile arka kapı diplomasisi yaptım" sözlerine cevap verip “Partimize kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu bir savaş ilanıdır” diyen Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle: 

- İlk defa dün partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkan'ın haberi yok, B Parti Meclis'i üyesi parti adına diplomasi yapıyor. 

- Ankara'yı isimlerine kadar paylaşmışlar. İstanbul'u bilmiyorum. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ankara Gölbaşına da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Bunlar CHP'den aday olacakmış. Hiçbirinden haberim yok.

- Bu, bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de DYP'de yaşadık, dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım! Buyursunlar.

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