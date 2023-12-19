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O Ses Türkiye Yılbaşı programının kadrosu belli oldu! Kimler var kimler

O Ses Türkiye Yılbaşı programının kadrosu belli oldu! Kimler var kimler

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının bu yılki kadrosu belli oldu. Bu yıl sürpriz jüri üyesi Meryem Uzerli olurken, Beyazıt Öztürk sunucu olarak, Acun Ilıcalı ise jüri üyesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan jüri koltuğunda Ilıcalı ve Uzerli'ye ise Murat Boz ve Ebru Gündeş eşlik edecek.

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TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Programda bu yıl hangi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturacağı ve yarışacağı büyük merak konusuydu.

31 Aralık'a az bir zaman kala; bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz’ın bir sürpriz yapacağı ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacağı, Acun Ilıcalı’nın da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

Sahne alacak isimler

27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan, TV8’in Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor. 20 ve 26 Aralık’ta yarışmacılar Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yapacak.

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