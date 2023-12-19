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Bakan Tunç açıkladı yeni görüntüler var! Kurye kazasıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Tunç açıkladı yeni görüntüler var! Kurye kazasıyla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otomobili ile kurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili, "Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı" dedi.

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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da bir trafik kazasına karıştı. Kaza, Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada kuryelik yapan 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpması ile gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Göçer, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Yurt dışına giden Mohamud'un olay yerinden gelen görüntüleri ise Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Kusurlu bulunan Mohamud için harekete geçilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir.

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