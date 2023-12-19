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Konya'da 5. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu

Konya'da 5. kattaki dairede çıkan yangın korkuttu

Konya’da 6 katlı binanın 5. katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5. katında A.T.'ye ait dairede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri 5. kattaki dairede çıkan yangına müdahale etti. Bina sakinleri kontrollü olarak binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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