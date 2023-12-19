BIST 7.724
DOLAR 29,09
EURO 31,84
ALTIN 1.895,17
HABER /  SPOR

Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynacak mı Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynacak mı Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç açıkladı yeni görüntüler var! Kurye kazasıyla ilgili flaş açıklama
Bakan Tunç açıkladı yeni görüntüler var! Kurye kazasıyla ilgili flaş açıklama
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye resti çekti! Bu bir savaş ilanıdır! Buyursunlar ben varım...
O Ses Türkiye Yılbaşı programının kadrosu belli oldu! Kimler var kimler
O Ses Türkiye Yılbaşı programının kadrosu belli oldu! Kimler var kimler
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın yargılandığı davada karar
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın yargılandığı davada karar
Cezaevinden firar eden şahıs jandarmaya yakalandı
Cezaevinden firar eden şahıs jandarmaya yakalandı
DEM Parti İstanbul'da 4 ilçede aday gösterecek! Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkarılmayacak
DEM Parti İstanbul'da 4 ilçede aday gösterecek! Ekrem İmamoğlu'na rakip çıkarılmayacak
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda! Düğmeye basıldı
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda! Düğmeye basıldı
Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!
Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!
Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul yoklamasından o isim çıktı! Daha önce gündemde hiç yoktu
Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul yoklamasından o isim çıktı! Daha önce gündemde hiç yoktu
Batman’da yaşayan 75 yaşındaki İzzettin Bukar, 75 yıldır kimliksiz yaşıyor
Batman’da yaşayan 75 yaşındaki İzzettin Bukar, 75 yıldır kimliksiz yaşıyor
Uzmanlar yorumladı! Marmara’daki son depremler büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Uzmanlar yorumladı! Marmara’daki son depremler büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Sakarya'da alevlere teslim olan bungalov kül oldu
Sakarya'da alevlere teslim olan bungalov kül oldu