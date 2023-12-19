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Sosyal medyada 'müstehcen' yayın yapan kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyada 'müstehcen' yayın yapan kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medya uygulamaları üzerinden fotoğraf, video ve canlı yayınla müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

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Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden, S. S. isimli şahsın fotoğraf, video ve canlı yayınla müstehcen yayınlar yaptığı tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Hurma Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanan S. S.’nin “Fuhuşa teşvik ve aracılık etmek, kasten yaralama, 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek, görevi yaptırmamak İçin direnme” suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

İkamette yapılan aramada ise 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 flaş bellek ele geçirildi. S. S., hakkında yapılan tahkikatın ardından adli makamlara sevk edildi.

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